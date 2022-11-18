KOSGEB birçok kamu kurumlar ile yapmış olduğu veri paylaşım protokolleri kapsamında toplamış olduğu veriler ile KOBİ vasfındaki işletmenin mevcut durumu hakkında bilgi edinmesine yönelik “KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu” hizmetini güncelledi.

İşletmelerin sadece kendi durumları değil, bunun yanı sıra faaliyette bulundukları sektörün durumu da söz konusu rapor içerisinde detaylı olarak analiz edilmekte olduğunu açıkladı. Raporun temelde 7 bölümden (İşletme Künye Bilgileri, Genel Sıralama, İnsan Kaynakları, Ar-Ge/Yenilik/Markalaşma, Verimlilik, İhracat, Finansman) oluştuğu belirtildi.

İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) vasıtasıyla işletme kendi sektöründe; Türkiye geneli ve bölgesinde yer alan rakiplerine göre konumunu, son 5 yıllık dönemdeki performansını, mali durumunun yıllar itibariyle gelişimini gösteren finansal bilgileri, sektör ortalamaları ile birlikte görebilmekte olup; aynı zamanda rapor ihracat yapan/yapmayan işletmeler için de hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgi vermektedir. İşletmelerin istifadesine sunulan rapor KOSGEB resmi sitesinden ücretsiz olarak indirilebilecek.

(Haber Merkezi)

