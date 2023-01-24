ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Adaylar başvurularını 13/02/2023 – 24/02/2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde KOSGEB – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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