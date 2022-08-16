Kudüs'te koronaya yakalandığını belirten Vali Mustafa Çiftçi; "Kudüs-ü Şerif’te hediye kâbilinden bünyeme dâhil olan korona rahatsızlığını bugün itibariyle atlatıp, tekrar görevime başladım. Bu zor süreçte arayan-soran, mesaj atan, dualarını esirgemeyen, sağlık durumumla yakından alakadar olan tüm arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim." dedi.

BAŞSAVCI’YA ZİYARET

Vali Mustafa Çiftçi, ilk ziyareti de Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ahmet Bektaş’a yaptı. Bektaş’a hayırlı olsun dileklerini ileten Çiftçi’ye ziyaretinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat eşlik etti.