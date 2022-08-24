Kış aylarında milletvekillerine, “Sungurlu bu yaz su sıkıntısı yaşayacak” diyerek, çağrıda bulunan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, korktuklarının başlarına geldiğini, Sungurlu’nun birçok mahallesinde su sıkıntısının yaşanmaya başladığını söyledi.

TOKİ başta olmak üzere yüksek bölgede kalan mahallelerde su sıkıntısının baş gösterdiğini kaydeden Başkan Şahiner, “Yeraltı su kaynaklarının tükenme noktasına geldiğinden dolayı su sıkıntısı hat safhaya ulaşmıştır” dedi.

“6 KM’DEN SUNGURLU’YA SU GETİRİLMESİ İZNİ VERİLMİYOR”

Sungurlu’nun 50 yıllık su ve kanalizasyon alt yapısını kullandığını vurgulayan Başkan Şahiner, tükenme noktasına gelen su kaynakları asbest borularla sağlandığı gibi, % 70 oranında da kaçağa gittiğini ifade etti.

“Projemiz bittiği halde defalarca AK Parti Milletvekillerine söylememize rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmedi” diyen Şahiner, “3 yıldır 6 kilometre mesafede bulunan Evci Göleti’nden su verilmesini istiyoruz ama, 53 kilometre mesafeden Çorum’a su getiren zihniyet, 6 kilometre mesafeden Sungurlu’ya su verilmesine izin vermiyor” diye konuştu.

“BU SIKINTILARIN SORUMLUSU AK PARTİLİ MİLLETVEKİL-LERİDİR”

Sungurlu’nun birçok mahallesinde vatandaşların abdest almaya su bulamadığını belirten Şahiner, “Bu konuları defalarca gündeme getirmemize rağmen hala duyarsız kalınıyor. Ben bunu Sungurlu halkına duyurmak mecburiyetindeyim. Bun sıkıntıların tüm sorumlusu, çağrılarımızı kulak ardı eden AK Parti Çorum Milletvekilleridir” şeklinde konuştu.

“Artık sabrımız kalmadı” diyen Şahiner, kamuoyunun oluşturulması için vatandaşlardan tepkisini koymasını istedi.

ANONSLAR İLE VATANDAŞLAR UYARILIYOR

İlçede belediye hoparlöründen saat başı vatandaşların suyu dikkatli bir şekilde kullanması konusunda uyarılarda bulunuluyor. Ayrıca ilçede, bahçe sulamaların yapılması bir kez daha yasaklanırken, yasağa uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

(Haber Merkezi)

