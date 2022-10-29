Uluslararası Avrasya Köpek Irkları ve Sokak Köpeklerini Koruma Geliştirme Federasyonu’nca (AVKIF) Çorum Belediyesi’nin katkısı ile WAD Türkiye Şampiyonası’nda köpek ırkları yarışması yapılacak.

Çorum’da düzenlenecek yarışmayla Türk çoban köpeği ırklarının tanıtılmasını hedeflendiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Kangal, Akbaş, Malaklı, Boz Çoban, Karadeniz Çoban, Zerdeva, Tonya Finosu, Türk Palisi ve Türk Tazısı Saluki ırklarının yarışacağı etkinliğimiz İtfaiye yanı Kültür Park’ta yarın saat 08.30’da üye kaydı işlemleriyle başlayacak. 9 kategoride yarışacak köpekler, ırkları özelliklerine göre değerlendirmeye alınacak olup derece alan köpek sahiplerine ödül verilecek. Bu özel etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

