ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Konya, Karaman ve Aksaray illerinde bulunan 131 adet gayrimenkulu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verilecek.

Gayrimenkuller sözleşme tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilecek olup, kira sözleşmeleri yenilendiği her yıl için TÜİK'çe belirlenen TÜFE oranı, kiralananın durumu ile günün emsal rayiç kira bedelleri dikkate alınarak kiralara yansıtılacak.

Gayrimenkullerin ihalesi 5 Ekim 2022 günü saat 10:00'da Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak. Vakıf taşınmazlar mevcut durumları ile ihale edilecek olup, kiracının İdareden izin almak suretiyle taşınmazda yapacağı her türlü işin masrafı yine kiracı tarafından karşılanacak.

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