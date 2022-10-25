Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını paylaştığı projeyle ilgili 14 Eylül'de başlayan başvurulara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 8 milyonu geçen başvurular için son tarih ise 31 Ekim olarak açıklandı.

Bakan Murat Kurum bugün projenin ilk temelinin atılacağı müjdesini verdi. Bakan Kuru paylaşımında, “25 Ekim'de TARİHÎ BİR GÜN yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızla İlk Evim İlk İş Yerim projemizde 17 ilimizde 5 BİN 615 konutun İLK TEMELLERİNİ ATIYORUZ. Tüm hemşehrilerimizi Başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım” ifadeleri yer aldı.

17 İLDE EŞ ZAMANLI TÖREN

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 17 ille eşzamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleştirecek.

(Haber Merkezi)

