Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Birinci Dönem (Ocak-Haziran) Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları’nı açıkladı. Buna göre, sanayide birinci dönemde 1 kWh elektrik için ortalama 217,4 kuruş ödendi. Sanayide 2022 yılı birinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 124,6 artarak ortalama 217,4 kuruş oldu.

Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 53,9 artarak ortalama 139,1 kuruş oldu. Sanayide 2022 yılı birinci dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 metreküp doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 216,7 artarak ortalama 1 070,7 kuruş oldu.

Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketicilerin 2022 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 31,8 artarak ortalama 295,3 kuruş oldu. (Haber Merkezi)

