Çepni Mahallesi Yeni Oto Galericiler Sitesinde 4320 m2’lik 17 adet işyeri arsası ile Gülabibey Mahallesi’nde 7 kat imarlı 1.900 m2’lik ve 8 kat imarlı 2.392 m2’lik arsalar ihale ile satışa çıkarılıyor.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada  “İlimiz Çepni Mh. Yeni Oto Galericiler Sitesinde 4320 m2’lik 17 adet işyeri arsası, Gülabibey Mh. 7 Kat imarlı 1.900 m2’lik ve 8 Kat imarlı 2.392 m2’lik (E:1,75)konut arsası, 2886 say.D.İ.K. göre %50'si peşin kalanı 8 taksitle (taksitlerde yasal faiz uygulanacaktır.) 16.06.2023 Tarih Cuma günü ihaleye çıkarılacaktır.” denildi.

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Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile yapılacak ihalede, Galericiler Sitesi’ndeki ticaret arsaları 12 milyon 750 bin TL, Gülabibey Mahallesi’ndeki 7 kat imarlı 1.900m²'lik arsa 9 milyon 505 bin, 8 kat imarlı 2.392m²’lik arsa ise 12 milyon 100 bin TL bedel üzerinden ihaleye çıkarılacak.

Tekliflerin en geç yarın (16 Haziran 2023 Cuma) saat 14.15’e kadar Çorum Belediye Binası B Blok 5. Katta bunan ihale komisyonuna sunulması gerektiği bildirildi. İhaleyle ilgili detaylı bilgilere https://www.corum.bel.tr/ihaleler/mulkiyeti-belediyemize-ait-3-adet-tasinmaz-satis-ihalesi internet adresinden ulaşılabilecek.