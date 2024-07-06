Alınan bilgiye göre İ.G.(21), bir alacak verecek meselesi nedeni ile kendisini konuşmaya çağıran İ.H.Y. (24) tarafından araç içerisinde darp edilerek bıçaklandı.

Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunduğu araçtan atlayan İ.G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.