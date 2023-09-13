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*** Hitit uygarlığına dini, ticari, askeri ve idari başkentlik yapmış olan Şapinuva’nın tanıtımı amacıyla düzenlenen Çalıştay için ülkemizden ve yurtdışından gelen 60 bilim insanı, önceki gün Ortaköy ilçesini gezdi. Programa Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ev sahipliği yaptı.

Programa, Ortaköy Kaymakamı Adem Can Okur, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Şapinuva Örenyeri Onursal Başkanı Prof.Dr. Aygül Süel, Kazı Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Önder İpek, Hitit Üniversitesinden bir çok akademisyen ve Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Japonya, Macaristan, Rusya ve Polonya’dan bilim insanları katıldı.

*** İncesu Kanyonu’nun da gezildiği programda konuşan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Şapinuva’da yaklaşık 30 yıldır yapılan kazıların dünya tarihine ışık tuttuğunu belirterek, çalıştayın da, Şapinuva’nın bu yönüyle taşıdığı değeri gözler önüne sereceğini ifade etti.