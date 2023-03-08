Sanatçı, kullandığı teknikler ve eserlerinin hikayeleri konusunda öğrencilere bilgi verirken, küllerinden doğuşu simgeleyen “Zümrüdü Anka Kuşu”, bolluk, bereket ve ölümsüzlüğü simgeleyen “Hayat Ağacı Motifi”, Topkapı Sarayı’nda sergilenen örtü motifleri ile Hitit ve Selçuklular’da güç ve devlet simgesi “Çift Başlı Kartal” öğrencilerin ve velilerin büyük ilgisini çekti.

Tokat Erbaalı olan sanatçı, Selçuk Üniversitesi Nakış Öğretmenliği Bölümü’nden mezun. Sosyal Bilimler Enstitüsü El Sanatları Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. Uzun süre Konya’da görev yaptıktan sonra Çorum’a yerleşti.

(Haber Merkezi)

