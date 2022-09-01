Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ahşap ürünlerinin bulunduğu alanda kısa sürede büyüyen yangına Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri, Çorum Belediyesine ait su tankerleri ve iş makineleri ile müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Her hangi bir can kaybı yada yaralanmanın olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ve Marangozlar Odası Başkanı Ömer Akdağ, yangın yerine giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve olay hakkında bilgi aldı.

(Tugay GÖKTÜRK)

