Kaza, İskilip kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yalçın Ateş (65) yönetimindeki 19 AY 703 plakalı otomobil, seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Yalçın Ateş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.