AKP’li belediye meclis üyesinin arazisine götürüldüğü belirlenen konteyner yerinden kaldırıldı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; vali ve gençlik spor il müdürü telefonla arandıktan sonra AKP’li meclis üyesi, arazisinden prefabrik yapıyı kaldırmak için çalışma başlattı.

AKP’li meclis üyesi O.A.’nın arazisine götürüldüğü belirlenen 1 adet prefabrik yapının yerinden kaldırıldığı, şu anda her iki konteynerin de belediye deposunda olduğu öğrenildi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne ait olan konteynerlerin niçin belediye deposuna konulduğunu sorarak, “Eğer Oğuzlar’da böyle bir ihtiyaç yoksa niçin başka ilçelere gönderilmiyor? Konteynerlerin atıl durumda kalmasına, çürümesine neden müsaade ediliyor?” diye sordu.

Çorum Valiliği’nin olayla ilgili soruşturma açıp açmadığını soran Tahtasız, “Kimse hırsızlığa kılıf uydurmaya kalkışmasın” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)