Tilki, "Hadi ben konsere ruhen ihtiyaç duyuyorum. Benim ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor. Hepimizin iyileşmesi için daha çok müziğe, konsere ihtiyaç var" dedi.

Bazı konserlerin son dönemde iptal edilmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konserinin iptal edilmesi istenen sanatçılar arasında yer alan Aleyna Tilki ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"YARATILAN BASKIYA ÜZÜLÜYORUM"

Tilki, paylaşımında konserlerinin iptal edilmesine, "Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak" sözleriyle isyan etti.

"50 KİŞİ AİLESİNE BAKIYOR"

"Çok üzgünüm. Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum" diyen Aleyna Tilki, şu ifadeleri kullandı:

“Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak. Ve beni etrafımdakiler dahil herkes üzüyor. Pandemi zaten çok zor bir dönemken, şuan ülkemizde konser yapmak da o kadar zor ki. Hadi ben konsere ruhen ihtiyaç duyuyorum. Benim ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor. Hepimizin iyileşmesi için daha çok müziğe, konsere ihtiyaç var."



