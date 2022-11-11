Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çimento Fabrikası arazisinin en güzel noktasına, devasa bir Kongre ve Kültür Merkezi planladıklarını, maliyet artışlarına rağmen hiçbir tereddüde kapılmadan bu büyük yatırımın hazırlığını yaptıklarını söyledi.

Kendisini ziyaret eden Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la kültürel konularda sohbet eden Başkan Aşgın, Kale’nin restorasyonu konusunda da düğmeye basacaklarını, tarihi meydanda ise, yeni yerine taşınır taşınmaz Ziraat Bankası binasını yıkacaklarını anlattı. (Haber Merkezi)

