Gazeteci Mehmet Güley’in hazırlayıp sunduğu “Analiz” programına katılan Başkan Aşgın, seçim vaatleri arasında yer alan Kongre ve Kültür Merkezi ile ilgili de detaylı bilgileri ilk kez paylaştı.

Çimento arazisinde kurulacak olan yeni şehrin tam ortasında bir kongre kültür merkezinin Çorum’a kazandırılacağını anlatan Aşgın, kongre ve kültür merkezi projesinin hazır olduğunu ifade etti. 8 bin dönüm bir alana hilal şeklinde bir kongre ve kültür merkezi yapılacağının bildiren Başkan Aşgın, 2023 yılı bütçesine proje yapım bedelinin konulduğunu ve yıl ortasında projenin bitirilmesinin hedeflendiğini ve 2024 yılı bütçesine de yapım bedelinin konulacağını söyledi.

Kongre ve kültür merkezinde en az 1000 kişilik bir salonunu bulunacağını söyleyen Aşgın, içerisinde konservatuar, kütüphane, koroların kullanacağı salonlar, ticari alanların olacağını kaydetti. Aşgın, Çorumluların gururla bahsedeceği bir kongre kültür merkezinin kazandırılacağını da sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

