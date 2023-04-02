Merkezi İstanbul’da bulunan Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, Genel Başkan Yardımcıları Hatice Şimşek Kıymacı, Galip Yavaş, Bünyamin Akgöz ve Amasya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsmail Aktaş ile birlikte, TBMM’de Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Tufan Köse’yi ziyaret ederek, Konfederasyon’a desteklerinden ve Çorum’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Milletvekili Ceylan’ı ziyaret sırasında, Ak Parti İl Başkanlığı’ndan adaylık için istifa eden Av. Yusuf Ahlatcı da yer aldı.

Konfederasyon yöneticileri, Hattuşa Termal ve Doğan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Mehmet Ali Doğan’ı da ziyaret ederek teşekkürlerini sundular.

(Haber Merkezi)

