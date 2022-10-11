23 Ağustos 2022 tarihinde terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Eylül 2022 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'yı (25) unutmayan komutanları ve silah arkadaşları, şehidin Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Fehmi Keskin, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette, şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette komutanlar ve silah arkadaşları; şehidin annesi, kardeşleri ve dayısı ile görüşüp, başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarete gelenler, şehidin ailesine, "Bizler de sizlerin birer evlatlarıyız. Şehidimizin annesi de bizlerin annesidir. Elini öpüp, yanında olduğumuzu hissettirmek için ziyarette bulunmak istedik" dedi.

Şehit ailesine yapılan ziyaretin ardından komutan ve silah arkadaşları, vasiyeti üzerine Sungurlu'nun Sarıkaya köyüne defnedilen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'nın köy mezarlığında bulunan kabrini ziyaret ederek dua etti.