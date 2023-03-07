Olay, önceki gün sabah saatlerinde İzmir'in Foça ilçesi Yenibağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Serkan Özten (32) ve 19 Şubat tarihinde henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşadığı komşusu C.A.Y. (30) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Hastaneye kaldırılan Özten, Eyapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Serkan Özten'in cenazesi memleketi Çorum’a getirildi. Akşemseddin Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Özten’in cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Vekili Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Özten’in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.