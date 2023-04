Komet’in Çorum’da yaşayan kardeşi Kayhan Coşkun, ağabeyinin cenazesinin Çarşamba günü İstanbul’da toprağa verileceğini bildirdi.

Komet'in ölüm haberini Alef Yayınevi, Twitter hesabından “Hoşçakal Komet” mesajıyla duyurdu. Cumhuriyet'e konuşan ünlü sanatçı Bedri Baykam ise, “Türk aydınlanması çok değerli bir ismini maalesef kaybetti" dedi. Baykam, "Paris'in derin sanat yaşamını da 45 yıldır etkilemiş, çok değerli bir büyük sanatçıdan söz ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bedri Baykam sözlerini şöyle sürdürdü: “Komet'in eserleri, şiirleri, önümüzdeki yıllarda incelendikçe karşımıza sürekli yeni çehrelerle çıkacak, yeni bulgular sunacak. Büyük, kendi içinde bir dünya... Ülkemizin ve sanat ortamımızın başı sağ olsun. Kuşaklar boyu, anlatılacak hatıra ve anekdotlarla, her an en taze, muzip, sevecen ve düşündürücü çehresiyle karşımıza çıkmaya devam edecek."

Yaşamını İstanbul ve Paris'te sürdürmüş olan ressam, Türkiye'de on beş, Paris'te dokuz, Viyana, Salzburg, Lozan ve Brüksel'de ise birer kişisel sergi açtı. Komet ayrıca, birçok uluslararası sergiye katıldı. Eserleri, Lozan Canton Müzesi, Viyana Modern Sanatlar Müzesi, Kopenhag Grafik Sanatlar Müzesi, Paris Modern Sanatlar Müzesi ve İstanbul Modern gibi müzelerde yer alıyor.

Gürkan Çoşkun, 1941 yılında Çorum'da doğdu. Çorum Lisesi'nden mezun oldu. 1960-1967 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim gördü, Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer atölyelerinde çalıştı. Çeşitli insan görünümlerini karmaşık ve kalabalık gruplar halinde fantastik bir yönelimle tuvale yansıttı. Bu dönem resimlerinde en çok siyah rengi kullanan ressam; kırmızı, pembe ve sarılarla ölüm ve acı temasını vurguladı.

Çoşkun, 1971'de devlet bursuyla gittiği Paris'e yerleşti. Burada Vincence Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde eğitim gördü. İlk sergisini 1974'te Fransa'nın Rouen şehrinde açtı ve bu tarihten itibaren Salon de Mai (Mayıs Salonu) sergilerine düzenli olarak katıldı. Paris'te bulunduğu sırada Rönesans öncesi İtalyan sanatını, Pompei resimlerini ve İtalyan Primitifleri'ni inceledi; bilinçaltının gizemli dünyası üzerine kurulu ancak gerçeklikle bağını koparmayan eserler vermeye başladı.



ÇORUM HABER, Çorum’un yetiştirdiği bu büyük sanatçının anısı önünde saygıyla eğiliyor, Allah’tan rahmet diliyor. Ailesinin, Çorumlu hemşehrilerinin ve sanat camiasının başı sağolsun. (Haber Merkezi)