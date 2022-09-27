Çorum’da yaşayan kardeşi Kayhan Coşkun, Komet için 28 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 14.00’de Mimar Sinan Üniversitesi’nde bir tören düzenleneceğini, Bebek Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Aşiyan Mezarlığı’na defnedileceğini bildirdi.

Çorum’un efsane eğitimcilerinden, merhum kadir Coşkun’un oğlu olan ve 81 yaşında aramızdan ayrılan Komet’in kaybı, tüm medya organlarında geniş biçimde verildi ve özellikle kültür-sanat yazarları, Komet’in ölümünü “sanat dünyasından bir yıldız kaydı” şeklinde değerlendirdiler. (Haber Merkezi)

