AHL Park AVM’de 3 gün süren etkinlikte vatandaşlara kolon kanseri hakkında bilgilerin yer aldığı broşür dağıtıldı. Ayrıca kurulan dev kolon maketi ile kolon kanseri hakkında bilgi verip, farkındalık oluşturuldu.

1-31 Mart Dünya Kolon Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenledikleri etkinlik hakkında bilgi veren Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KADER) Başkanı Bekir Şahin, kansere karşı duyarlılık oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. Gençleri özellikle yeme içme konusunda bilgilendirdiklerini anlatan Şahin, “Alkol, yanmış et ürünleri gibi bilinen risklerin yanında, fazla şeker tüketimi, işlenmiş salam sucuk sosis gibi tuzlu ve katkı maddeli etler, hayvansal yağlar da kolon kanseri riskini arttıran faktörler. Biz de dernek olarak hazırladığımız broşürlerle bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz.” dedi.

Hedeflerinin Çorum’da Kanser Evi açmak olduğunu kaydeden Şahin, şöyle devam etti: “Kanser hastası ve yakınlarının vakit geçirebileceği ücretsiz bir alan oluşturmak istiyoruz. Sigara ve alkolün olmadığı… Şu anda bunun çalışmalarını yapıyoruz. Çorum’a bunu kazandırabilirsek bizden mutlusu yok.” (Nurdan AKBAŞ)

