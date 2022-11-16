Turan Can Gülmez (18) isimli genç geçirdiği trafik kazası sonucu kollarından yaralanarak ameliyata alındı. İlk ameliyatı başarısız olan gencin, acil ikinci bir ameliyat daha olması gerektiğini söylediler. Maddi durumları olmadığı için kara kara düşünen ve çalmadık kapı bırakmayan Gülmez'in ailesi, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'den yardım istedi.

İKİ KOLU DA HASAR GÖRDÜ

Gülmez ailesinin yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Başkan Şahiner, gencin ameliyat olması için gerekli girişimlerde bulundu. Çorum'da özel bir hastaneye yatırılan genç bugün ameliyat oldu.

Ameliyat sonrası genci hastanede ziyaret eden Başkan Abdulkadir Şahiner, "Anne tarafı Sungurlulu olan bu gencimiz, bir trafik kazası geçiriyor ve iki kolu da bu kazada büyük hasar görüyor. Kollarından bir ameliyat oluyor ancak başarılı olmuyor. İkinci ameliyatı olmaz ise kollarını kaybedebilirdi. Bu konuda aile benimle irtibata geçti. Bende gerekli girişimlerde bulundum ve gerekli talimatı verdim. Gencimiz bugün ameliyat oldu ve başarılı bir ameliyat geçirdi. İnşallah kısa sürede eski sağlığına kavuşacak" dedi.

“HIZIR GİBİ İMDADIMIZA YETİŞTİ”

Gencin ameliyatı için yardımcı olan Sungurlulu işadamları Zeki ve Levent Öztekin'e, Ahmet Evliyaoğlu'na, Önder Ocaklı'ya ve Hadi Tütüncüoğlu'na destekleri için teşekkür eden Başkan Şahiner, ayrıca gencin ameliyatını gerçekleştiren doktor, hemşire ve hastane müdürü olmak üzere tüm hastane ekibine teşekkür etti.

Ameliyat masraflarını karşılamasının yanı sıra manevi olarak da desteğini esirgemeyen Şahiner’e teşekkür eden Gülmez ailesi, “Çaresizliğin ne demek olduğunu yaşamayan bilemez. Tam bu anda sayın başkanım elimizden tuttu ve Hızır gibi imdadımıza yetişti. Turan Can'ın ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Hakkını ödeyemeyiz. Allah kendisinden razı olsun" ifadeleri kullandı.

