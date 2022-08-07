Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği’nin 6 farklı okulda düzenlediği yaz okullarından Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’nda yapılan yaz okulunu ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Kodek, TÜGVA’nın birbirinden değerli projeleri olduğunu her zaman yanlarında ve destekçileri olduğunu ifade etti. “Samimi niyetlerle harekete geçilen her iş güzel neticelerle sonuçlanıyor. TÜGVA İl temsilciliği Yaz Okulu da bunun örneklerinden bir tanesi” diyen Abdullah Kodek, TÜGVA’nın yaz okulunun da geniş katılımlı olmasından dolayı mutluluğunu ifade ederek İl Temsilcisi Enes Kayabaşı’nı tebrik etti.

Tüm öğrencilerin velilerine, ailelerine selamlarını ileten İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, Çorum’da çok güzel çalışmalara imza atan TÜGVA’nın yaptığı her çalışmanın da arkasında ve destekçisi olduğunu bir kez daha ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜGVA İl Temsilcisi Kayabaşı ise Ortaokul ve Lise düzeyinde yaptıkları projelere desteklerinden ve anlamlı ziyaretinden dolayı Milli Eğitim Müdürü Kodek’e teşekkür etti.

Enes Kayabaşı, “Ortaokul ve Lise düzeyinde yaptığımız projelerde Milli Eğitim Müdürlüğümüz önemli bir yere sahip. TÜGVA İl Temsilciliği olarak gençlerimizin olduğu her alanda varız ve olmaya da devam edeceğiz. Hamdolsun gençlerimize dolu dolu bir yaz ayı geçirmelerine vesile oluyoruz. Gençlerimiz hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Yaz okullarımıza böylesine ilgi gösterdikleri için gençlerimize ve ailelerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Her bir öğrenci kardeşimiz bizler için çok değerli ve önemli. Onlar için ekstra neler yapabiliriz diye sürekli düşünüyor ve üretiyoruz. Görevlerimizin sorumluklarımızın farkındayız ve gençlerimize geleceğimiz gözüyle bakıyoruz. Böylesine güzel ve hayırlı bir işte bizleri öncü yapan Rabbimize hamd olsun. Gençlerimiz için durmadan duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)