Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek bu yıl Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarında dereceye giren öğretmen ve öğrencileri makamında ağırladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki törende farklı kategorilerde dereceye giren öğrenciler, danışman öğretmenleri ve okul müdürleri hazır bulundu.

Törende konuşan Kodek, “TÜBİTAK, TEKNOFEST ve diğer yarışmalarda her geçen yıla oranla daha çok katılım sağlıyoruz. “Gelsin bir çocuk uçağa dokunsun” sloganı ile hayallerinin peşinden koşan öğrencilerimiz ilimize birincilik ve ikincilik ödülleri ile dönerek tüm Çorum'a gurur kaynağı oldu. Her ile nasip olmayan üç Türkiye derecesi alan öğrenciler, danışman öğretmen ve okul yöneticileri ile maddi manevi destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bilindiği gibi TEKNOFEST’te Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projesi Yarışması alanında Türkiye Birincisi; 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Sanayide Dijital Tekolojiler Temel Seviye kategorisinde Türkiye İkincisi ve TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise Sanayide Dijital Teknolojiler İleri Seviye kategorisinde Türkiye İkincisi olmuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

