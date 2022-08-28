Milli Eğitim Müdürü Kodek, beraberindeki birim amirleri ile birlikte 12 Eylül tarihinde başlayacak olan 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını incelemek amacıyla Yunus Emre İlkokulu, Mevlana İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu ve Ertuğrul Gazi İlkokulu’nu ziyaret etti.

Okullardaki fiziki durum, boya, tadilat ve bahçe bakım işlemlerini yerinde inceleyen Kodek, okul idaresinden hazırlıklar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin okullarında kendilerini mutlu ve güvende hissetmelerinin ana hedefleri olduğunu vurgulayan Kodek, “5 Eylül'de başlayacak uyum haftasının ardından 12 Eylül tarihinde tüm öğrencilerimizi okullarına kavuşturacağız. Bu tarihe kadar okullarımızın tüm fiziki hazırlıklarının tamamlanması ile öğretmen ve öğrencilerimiz yeni eğitim öğretim yılına rahat ve konforlu bir şekilde başlamış olacaklar” dedi.

(Haber Merkezi)

