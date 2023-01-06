İYİ Parti'nin bugün yapılacak olan 3. Olağan genel kurulunda il başkanlığı adaylığını açıklayan Av. Muhsin Kocasaraç ve beraberindeki heyet, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Sungurlu İYİ Parti ilçe teşkilatını da ziyaret ederek parti çalışmaları hakkında istişare eden Av. Muhsin Kocasaraç ve beraberindeki partililer, parti ziyareti sonrasında Belediye Başkanı Şahiner ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahiner, Kocasaraç ve partililere teşekkür etti.



(Uğur GÖRKEM)