Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 8.hafta maçları tamamlandı ve milli araya girildi. Liderlik koltuğunun yeni sahibi Kocaelispor oldu.

Haftaya 13’er puanla zirve ortağı olarak giren İstanbulspor’la Kocaelispor, İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaştı. Samsun bölgesi üst klasman hakemi Erdem Mertoğlu’nun yönettiği maçta üstün bir futbol sergileyen Kocaelispor, her iki yarıda bulduğu gollerle 3-0 gibi net bir skorla sahadan galip ayrıldı.

İki topu da direkten dönen Kocaelispor’a galibiyeti getiren golleri 8 ve 36.dakikalarda Ryan Mendes ve 63.dakikada Yusuf Cihat Çelik attı.

Bu sonucun ardından puanını 16’ya yükselten Kocaelispor puan farkıyla liderlik koltuğuna otururken, 13 puanda kalan İstanbulspor 6.sıraya geriledi.