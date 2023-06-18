Biten sezonda, Çorum FK gibi grubunu şampiyon olarak tamamlayıp direkt Spor Toto 1.Lig’e yükselen Kocaelispor’da geçtiğimiz günlerde teknik direktörü Fırat Gül ile yollar ayrılırken, bir süredir teknik direktör arayışları devam ediyordu. Edinilen bilgilere göre, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Şenol Can, Mustafa Gürsel ve Recep Uçar gibi isimlerle görüşen Kocaelispor yönetimi, Ertuğrul Sağlam’da karar kıldı. Kulüp Başkanı Engin Koyun, 53 yaşındaki Sağlam ile el sıkıştı.

Bursaspor’u Süper Lig’in beşinci şampiyonu yaşan Ertuğrul Sağlam, en son önceki sezon İran’ın Tractor Sazi takımını çalıştırdı.

Sağlam’la Kocaelispor arasındaki anlaşmanın detayları paylaşılmadı.

SPONSORLUK ANLAŞMASI

Öte yandan Kocaelispor yönetimi, Blueforce arasında müsabaka forması sol kol sponsorluğu, antrenman ürünleri göğüs sponsorluğu ve muhtelif reklam alanlarının kullanımı kapsamında sözleşme imzaladı.