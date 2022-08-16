Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2022 faaliyet programında yer alan Okçuluk İl Birinciliği Osmancık'ta yapıldı. Küçükler ve minikler olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen müsabakalara toplam 35 sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan müsabakalar sonunda klasik yay minik kızlarda Yalvaçer Gençlik Spor Kulübü'nden Esmanur Soyuoğuz birinci, Osmancık Gençlik Spor Kulübü'nden Zeynep Duru Aydın ikinci, yine Osmancık Gençlik Spor Kulübü'nden Ervanur Duru ise üçüncülüğü elde etti. Klasik yay minik erkeklerde ise ilk dört Osmancık Spor Kulübü'nden oluştu. Muhammet Çatal birinci, Taha Emir Bakıcı ikinci, Mehmet Nevfel Karabudak üçüncü, Arif Kayra Dikici ise dördüncü oldu.

Klasik yay küçük bayanlarda birincilik madalyası Yalvaçer Spor Kulübü'nden Nazlı Nur Özcan'ın olurken, Osmancık Gençlik Spor Kulübü'nden Hira Türkol ikinci, Yalvaçer Spor Kulübü'nden Selcan Ülker ise üçüncü olmayı başardı. Klasik yay küçük erkekler kategorisine yine Osmancık Gençlik ve Spor Kulübü damga vurdu. Efe Kağan Uysaler birinci, Ahmet Efe Aydın ikinci, Eren Genç üçüncü, Berat Çekiç ise dördüncü olarak tamamladı.



(Rıfat KARA)

