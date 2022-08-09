Kızılpınar Köyü’nde düzenlenen fasulye şenliğinde ünlü türkücü Mustafa Özarslan, Nergiz Ay, Tuğçe Kılıç ve Tuncay Turna sahne aldı.

Sanatçılar kimi zaman duygulu, kimi zaman hareketli parçalarla türkü tadında bir gün yaşatırken, katılımcılar ise sanatçıların müziği eşliğinde bol bol halay çekti.

Kol kola, omuz omuza halay çeken katılımcılar, meydanı doldurdu.

Mangalların yakıldığı, semaverlerin kaynatıldığı, vatandaşların birbirleri ile sohbet ederek piknik yaptığı buluşma oldukça renkli görüntülere sahne oldu. (Tugay GÖKTÜRK)