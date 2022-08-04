Çorum’da köy derneklerinin düzenliği büyük şenliklerden biri olan Kızılpınar köyü geleneksel 15'inci Karagöl Fasulye Şenlikleri, 7 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Dernek Başkanı Menduh Günen, tüm Çorumluları şenliklerine davet etti.

Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunacağı şenlikte kendine özgü söylediği türkülerle milyonlarca hayranı bulunan ünlü sanatçı Mustafa Özarslan’ın yanı sıra Nergiz Ay, Tuğçe Kılıç ve Tuncay Turna sahne alacak. Tüm katılımcılara bölgenin meşhur fasulyelerinden yapılan yemeklerin ikram edileceği şenlikte ağalık ve fasulye yarışmaları da düzenlenecek.

Bazı işadamları ve firmaların sponsorluğunu üstlendiği şenliğin hazırlıkları tamamlanırken, Kızılpınar Köyü Dernek Başkanı Menduh Günen, etkinliklerine tüm vatandaşları davet etti. (Haber Merkezi)