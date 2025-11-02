Her yıl 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, insanlığa hizmeti, dayanışmayı ve merhameti hatırlatan özel bir dönem olarak kutlanıyor.

Bu anlamlı hafta kapsamında Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu, hem Türk Kızılayı’nın tarihi misyonuna hem de eczacılık mesleğinin bu tarih içindeki katkılarına dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Açıklamada, Türk Kızılayı’nın 11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla kurulduğu, zaman içinde “Hilal-i Ahmer Cemiyeti” ve ardından bugünkü adını aldığı hatırlatıldı. Kuruluşundan bu yana savaşlar, doğal afetler ve salgınlarda insan onurunu koruma ilkesini benimseyen Kızılay’ın, 150 yılı aşkın süredir “iyiliğin kurumsallaşmış hali” olduğu vurgulandı.

Mesajda, Kızılay tarihinin aynı zamanda eczacılık mesleğinin toplumsal sorumluluk tarihi olduğuna dikkat çekildi. Cumhuriyet’in ilk yıllarından bugüne birçok eczacının gerek cephede gerek afet bölgelerinde gerekse sivil toplum alanında Kızılay’a katkı sunduğu belirtildi.

I. ve II. Dünya Savaşları’nda Kızılay sahra hastanelerinde görev yapan eczacıların, ilaç temini, antiseptik üretimi ve serum hazırlığı gibi hayati görevler üstlendiği hatırlatıldı. 1918 İspanyol Gribi döneminde, Hilal-i Ahmer bünyesindeki eczacıların karantina bölgelerinde ilaç dağıtım sistemini kurarak sağlık hizmetinin sürekliliğini sağladıkları ifade edildi.

Ayrıca Cumhuriyet’in ilk yıllarında Kızılay laboratuvarlarında görev yapan eczacıların, yerli ilaç üretimi ve dezenfektan formülasyonları geliştirerek halk sağlığına ve milli üretime büyük katkı sağladıkları vurgulandı. Yakın dönem örnek olarak ise 1999 Marmara Depremi ve 2023 Kahramanmaraş Depremi gösterildi; bu afetlerde Kızılay gönüllüsü eczacıların mobil eczaneler kurarak afetzedelere ilaç temininde bulundukları ifade edildi.

Açıklamada “Kızılay’ın kırmızı hilali ile eczacının beyaz önlüğü, aynı değerin iki sembolüdür: İyileştirmek, korumak ve insana hizmet etmek. Eczacılar yalnızca ilaç sunan değil, gerektiğinde Kızılay’ın gönüllüsü, afetin ilk yardım eli, toplumun vicdanıdır” görüşüne yer veren Çorum Eczacı Odası, Kızılay’ın tarihinin yalnızca yardımların değil, bilimin, vicdanın ve eczacılığın da tarihi olduğunu vurguladı.

Açıklama, şu sözlerle son buldu: “Biz eczacılar, Kızılay’ın iyiliği çoğaltan mirasını yaşatmaya; her dönemde bilimle, vicdanla ve gönüllülükle insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz. Her beyaz önlük, bir Kızılay gönüllüsünün sessiz fedakârlığını taşır.”

Muhabir: Haber Merkezi