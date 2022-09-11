Çorum Kızılay şubesi İl Başkanı Av. Hüseyin KILIÇ 12'si çocuk 25 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 450'si çocuk olmak üzere 1355'e yükseldiğini , 134 binden fazla ishal vakası ve 44 bin sıtma vakası rapor edilen ve yaklaşık 33 milyon kişinin hayatını etkileyen sel felaketi nedeniyle Çorum Kızılay Şubesi olarak nakdi bağış toplamak üzere bağış standı açtıklarını belirtti.

Av Hüseyin Kılıç Pakistan'da etkili olan şiddetli Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketi nedeniyle ülkede acil durum ilan edilmiştir ve Türk Kızılay, Pakistan’daki sel felaketinin ilk dakikalarından itibaren alarm durumuna geçmiştir. Selden etkilenen afetzedelerin olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için siz de destek verebilir, “PAKİSTAN” yazıp 2868’e mesaj (SMS) yollayarak 10₺ bağışta bulunabilirsiniz dedi.

Kızılay’a Nasıl Bağış Yapabilirsiniz?

•Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından (Banka Hesap Numaraları),

•Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı/Banka Kartı kullanarak elektronik işlemle,

•168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından,

•Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından,

•Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağış yapabilirsiniz.

