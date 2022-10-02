Dünya Temizlik Günü ile birlikte doğaya katkı sağlamak istediklerini, farkındalık etkinliğini gönüllü gençlerle düzenlediklerini aktaran Kızılay İl Müdürü Tuğrul Yıldırım, “Dünya Temizlik Günü nedeniyle Çorum Barajı’nda temizlik çalışması yaparak farkındalık sergilemek istedik. Burada genç arkadaşlarımız kurum temsilcilerimizle beraber baraj ve çevresinde ne bulduysak topladık. Vatandaşlarımıza çevremizi temiz tutmamız konusunda bir mesaj vermek istedik. Bizler nasıl evlerimizi iş yerlerimizi temiz tutuyorsak çevremizi de temiz tutmak zorundayız” dedi.

(Haber Merkezi)

