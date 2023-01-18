Çocuklar için balon dağıtımı, resim yapma ve yüz boyama etkinliği, balon sanatı, gitar eşliğinde şarkı söyleme programları düzenleyen Çorum Kızılay Şubesi etkinliğine yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kısa yarışmaların düzenlendiği etkinlikte kazanan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Çocukların doyasıya eğlendiği programda Nasreddin Hoca ve paylaço figürlerinin de sergilenmesi çocukların ilgisini çekti.

Çorum Kızılay İl Başkanı Av Hüseyin Kılıç, Kızılay’ın sosyal bir dernek olduğunu, ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek, gıda kolisi desteği, kıyafet desteği sağladığını belirterek, Çorum halkının Kızılay Derneği’ne olan yoğun ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

(Haber Merkezi)

