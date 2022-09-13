Ağustos ayının son haftasında Novşera şehrinden geçen Kabil Nehri’nin su seviyesinin aşırı yağışlar sonucu yükselmesi Pakistan’ın üçte birinin sular altında kalmasına ve hayatın durma noktasına gelmesine sebep olmuştu. Türk Kızılay, afetin ilk dakikalarının ardından Pakistan’da bulunan delegasyonu aracılığıyla Pakistan Kızılayı ile iletişime geçerek ihtiyaç tespiti yaptı. 40 milyona yakın kişinin etkilendiği sel felaketinin yaralarını sarmak için bu zamana kadar demir yolu ile 100 tonluk, kara yolu ile de 25 tonluk insani yardım malzemesini selden en çok etkilenen Belucistan’a ulaştırdı. (Haber Merkezi)

