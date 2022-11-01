Çorum Kızılay İl yönetimi olağanüstü hallerde 1200 kişiye kadar yemek hizmeti sunabilecek mobil ikram aracı için çalışmalara başladı.

Bu kapsamda çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Kızılay ekibine Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'dan maddi destek gelirken, ikram aracının bir an önce tamamlanması için Çorumlu iş insanları ve vatandaşlardan destek bekleniyor.

Çorum Kızılay İl Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, Yönetim kurulu üyeleri Mustafa Bilgin, Zeki Akbatu ve İl Müdürü Tuğrul Yıldırım, mobil ikram aracının tamamlanması için çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek gerekli olan bütçeyi tedarik etme amacıyla çalışmalarına başladılar.

GENEL MERKEZ’DEN ARAÇ

Av. Hüseyin Kılıç Kızılay genel merkez tarafından tahsisi yapılan Ford-Transit marka aracın mobil ikram aracına dönüştürülmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kızılay ekibi olarak olağanüstü hallerde 1200 kişiye kadar yemek hizmeti sunacak aracın Çorum’un ortak bir değeri olduğunu, bu aracın yaşanması mümkün olan felaketlerde olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek vatandaşların beslenme ihtiyaçlarına çözüm olacağını söyledi.

Olası deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde mobil ikram aracıyla hizmet vereceklerinin altını çizen Kılıç ‘Her zaman güzel günlerde kullanmayı istiyoruz , fakat doğal felaketler yaşamın bir gerçeği’ şeklinde iyi dileklerini ifade etti.

AHLATCI DESTEK VERDİ

Bu kapsamda Kızılay yönetimi Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret ederek mobil ikram aracının dizayn edilmesi için destek taleplerini ilettiler.

Çorum’a olan katkıları ve destekleri ile bilinen Ahmet Ahlatcı ise mobil mutfak araç maliyetinin yarısını karşılayacağını belitti. Kızılay ekibi Ahmet Ahlatcı’ya bu güne kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini ifade ederek, mobil ikram aracı için de ayrıca teşekkürlerini ilettiler.

ÇORUMLU İŞ İNSANLARINDAN DESTEK BEKLENİYOR

İl Başkanı Kılıç , kalan yüzde 50'si için Çorumlu iş insanlarından ve yardımsever vatandaşlardan bağış konusunda destek beklediklerini belirterek, bu araç Çorum halkının hizmetinde iyi günde ve kötü günde her zaman yanınızda olacaktır, bu nedenle ‘Çorbada Sizin de Tuzunuz Olsun’ diyerek Çorum halkından destek taleplerini iletti.

(Haber Merkezi)