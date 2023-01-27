Türkiye Kızılay Derneği Çorum Şubesi İl Kadın kolları tarafından yapılan dağıtıma vatandaş teşekkür etti.

“Regaip Kandili” nedeniyle düzenlenen etkinlik Saat Kulesi önünden başlayarak Altıncılar Arastası ve civarındaki sokaklarda gerçekleştirildi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Türk Kızılayı Çorum Şubesi İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu, “Regaip Kandili’’ sebebiyle esnafımızı ve vatandaşımızı gezerek onları hatırladık. Güzel bir etkinliğe katkıda bulunmak ve bunun yanında Kızılay’ın her daim vatandaşın yanında olduğunu hatırlatmak için esnafımızın ve vatandaşımızın ‘’Regaip Kandilini kutluyoruz” dedi.

Vatandaşlar ve esnaf etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kızılay ekibine teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

