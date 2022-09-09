Türk Kızılay’ın gönüllü gençleri Başkan İsbir’i makamında ziyaret ederek, yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Gençlere ziyaret için teşekkür eden Başkan İsbir yaptığı açıklamada; “Türk Kızılay’ının ilçede yapmış olduğu faaliyetler kapsamında gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı memnuniyet duydum, gönüllü gençlerimizin göstermiş olduğu çalışma ve gayretlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, gençlerimizin yapmış olduğu her çalışmada yanlarında ve destek olmaya daima hazır olduğumuzu bilmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

(Aliye ÖNCEL)

