“Yaşadığımız bu zor zamanların el birliğiyle aşılacağını belirterek vatandaşlarımızın seslerine ses olabilmek, sorunlarını çözebilmek için çalışıyoruz. Yaraları birlikte saracağız” diye konuşan Kızılay Şube Başkanı Kılıç, 6 Şubat 2/23 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından bugüne kadar 10 binin üzerinde artçı ve 5 ölçeğinin üzerinde de çok sayıda ilde depremin meydana geldiğini hatırlattı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir felaket olduğuna değinen Kızılay Şube Başkanı Kılıç, afetzedelerin yaralarının sarılmaya başlandığını da açıkladı.

Çorum Kızılay Şubesi olarak 6 Şubat 2023 günü derhal kriz masası oluşturarak deprem bölgesine gönderilecek ürün ve malzemelerin tedarik edilmesi hususunda kararların alındığını ve bölgeye acil olarak gereken ürünlerin gönderildiğini belirten Kılıç, Kızılay Şubesi olarak toplamda 25 TIR, 2 kamyon gıda ve kıyafet, 7 TIR ve 2 kamyon yakacak gönderildiğini, aynı zamanda bölgede görev yapmak üzere 161 kişiye görev verildiğini ve 48 aracın bölgeye gönderildiğini vurguladı.

Hüseyin Kılıç yaptığı yazılı açıklamada: “Kızılay Çorum Şubesi olarak depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanında olduklarını ve tüm depremzede vatandaşlarımızın kaldıkları yerleşkede ziyaretlerin yapıldığını tüm ihtiyaçların karşılanacağını , depremin bıraktığı yaraların hep birlikte sarılacağını belirterek , hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet , yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” görüşüne yer verdi.

(Aliye ÖNCEL)

