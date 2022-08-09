Sadece afet dönemlerinde değil önemli günlerde de vatandaşları yalnız bırakmayan Türk Kızılayı, Çorum Saat Kulesi karşısında ve Türkiye’nin çeşitli illerinde Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıttı.

Türk Kızılayı Çorum Şubesi Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, Saat Kulesi önünde gerçekleştirilen etkinlik nedeniyle Yönetim Kurulu üyeleri, Kızılay gönüllüleri ve vatandaşların göstermiş olduğu yoğun ilgi için mutluluk duyduklarını belirterek, aşure dağıtımında maddi ve manevi destek veren tüm gönüllü vatandaşlar ile dağıtımda görev alan personele teşekkür etti.



“ÇORUM’DA 500 KİŞİYE AŞURE DAĞITTIK”

Kızılay olarak insanların yalnızca zor anlarında değil, güzel günlerinde de yanlarında bulunmayı ilke edindiklerini belirten Türk Kızılay İl Müdürü Tuğrul Yıldırım ise Türk halkının yeni hicri yılını ve muharrem ayındaki aşure gününü tebrik etti. Aşure gününün paylaşma anlamı taşıdığını ifade eden Yıldırım, bu etkinlikte Çorum’da 500 kişilik aşure dağıttıklarını söyledi.

“BUGÜN ORTAK PAYDADA BULUŞMA GÜNÜDÜR”

Muharrem ayının İslam tarihinde önemli ve hüzünlü bir yeri olduğunu belirten Kızılay İl Müdürü Yıldırım, “Bugün ortak paydada buluşma günüdür. Allah bütün milletimize birlik beraberlik nasip etsin. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kızılay olarak milli günlerde olduğu gibi, dini günleri de vatandaşlarımızla birlikte yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kızılay’ın Türkiye genelindeki şubeleri ise Muharrem ayının bereketini yaşatmak adına kendi bölgelerinde düzenledikleri etkinliklerde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. (Haber Merkezi)