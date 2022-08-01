23-24 ve 26. Dönem Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Bağcılar eski Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık ve 22 ve 23. Dönem Ak Parti Çorum Milletvekili ve Ak Parti Önceki Dönem MKYK Üyesi Agah Kafkas, beraberindeki iş adamları Nuri Altun ve Mehmet Özdoğan ile birlikte Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i ziyaret etti.

Ziyaretçilerini makamında misafir eden İsbir, Ortaköy ilçesinde gerçekleştirilen hizmet ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Daha önceden de Ortaköy’e geldiklerini ancak bu defasında ilçenin daha da güzelleşerek değişmiş olduğunu belirten Kıyıklık ve Kafkas, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan İsbir’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler. (Haber Merkezi)