Adalet ve Kalkınma Partisi’nden üç dönem milletvekilliği yapan Çorumlu hemşehrimiz Feyzullah Kıyıklık ile 2 dönem milletvekilliği ve bir süre de Sağlık Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Agah Kafkas, ilimizde ağırlandı.

AK Parti 23, 24 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili hemşehrimiz Feyzullah Kıyıklık ile 22 ve 23. Dönem Çorum Milletvekili Sağlık eski Bakan Yardımcısı Agah Kafkas geçtiğimiz günlerde ilimize geldi.

Kıyıklık ve Kafkas, memleketlerinde özellikle Çorum Belediyesi tarafından son dönemlerde hayata geçirilen projeleri yerinde inceleyerek bilgiler aldılar. AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve iş insanı Nuri Akın’ın eşlik ettiği Kıyıklık ve Kafkas, ÇORUMİNİA, restorasyonu tamamlanan Dikiciler Arastası, Osmanlı döneminde inşaa edilen ve geçtiğimiz günlerde restorasyonu tamamlanarak yeniden hizmet vermeye başlayan Velipaşa Hanı ve 15 Temmuz Şehitler Müzesi’ni ziyaret ederek hem gezdiler hem de bilgi aldılar.

Kıyıklık ve Kafkas ziyaretlerinde Saat Kulesi’nde de hatıra fotoğrafı çekinmeyi ihmal etmedi.

(Volkan SINAYUÇ)