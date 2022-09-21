Belediye Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’ uncu maddesine göre yapılan ihaleye 4 firma katıldı.

Yaklaşık maliyeti 4 kısım halinde 1 milyon 670 bin 238 TL olan ihalede birinci kısım için Mukaddes Bıçakcı 358 bin 520 Tl ile en iyi teklifi verirken Tayyar Atakan Akman da 281 bin 780 TL teklif etti.

Vav Fuarcılık Hizmetleri’nin eksik evrak nedeni ile elendiği ihalede ikinci kısımda Tayyar Atakan Akman 506 bin TL ile en iyi teklifi verirken, üçüncü kısımda da yine Tayyar Atakan Akman 506 bin TL’lik teklif sundu. Park Gün Taş ise 768 bin 250 TL’lik teklif verdi.

İhalenin dördüncü kısmında ise Tayyar Atakan Akman 100 bin TL teklif verirken, Park Gün Taş 147 bin 500 TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Karacaköylü ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

