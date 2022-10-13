Çorum’da 14-23 Ekim 2022 tarihlerinde 80 yayınevi ve 100 yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek 10. Kitap Kültür Günleri’nde kitap satış stantları ve sevilen yazarların söyleşileri yer alacak.

Çorum TSO Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 10. Kitap Kültür Günleri, 10 gün boyunca her gün 10.00-20.00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık olacak. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da yarın açılışı yapılacak olan Kitap Kültür Günleri hazırlıklarını inceleyerek tüm Çorumluları etkinliklere davet etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve beraberindeki heyet de Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ederek Kitap ve Kültür Günleri Fuarı’na katılacak öğrenciler için, Çorum Belediye Başkanlığı, Hitit Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çorum Kültür ve Turizm Derneği işbirliği ile yürütülen “Çocuklarımız Okusun Diye” projesi kapsamında başlatılan bağış kampanyası hakkında bilgi verdiler.



(Uğur GÖRKEM)

