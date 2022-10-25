Çorum Belediyesi’nin 10. Kitap ve Kültür Günleri’nde Prof.Dr. Mevlüt Uyanık, Uzman Öğretmen Mustafa Özcanbaz ve Prof.Dr. Aygün Akyol, aynı anda okurlarıyla söyleştiler ve kitaplarını imzaladılar.

Çorum’un tanınmış Özcanbaz ailesinden, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın da teyze kızının oğlu Mustafa Özcanbaz, bu anlamlı günü aile fertleriyle ve bir kısım öğrencileriyle de paylaşmanın ayrı bir mutluluğunu yaşadı.

Prof.Dr. Mevlüt Uyanık, Prof.Dr. Aygün Akyol ve Öğretmen Mustafa Özcanbaz…Aralarında ise Doğa Yolyapar…

(Haber Merkezi)

