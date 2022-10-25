Fuarı ziyaret edenlerin 25 bininin merkez ve ilçelerden taşınan öğrenciler olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bunun geleceğimiz için çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Aşgın, “25 bin öğrencimizi merkez ve ilçelerimizden taşımak suretiyle kitap fuarımıza getirdik. Burada önemli bir nokta var! Bu yavrularımız fuara gelince boş dönmesinler diye sanayicilerimiz ve esnafımızın da katkılarıyla 25 bin öğrencimizin her birine 30 TL değerinde kuponlar verdik. Her öğrencimiz en az bir kitap alsın istedik ve nihayetinde öyle de oldu. Yazarların yaptığı söyleşilere binlerce kişi katıldı. Çorum olarak bizleri gururlandıran bir etkinliği daha gerçekleştirdik” diye konuştu.

“ÇORUM KİTAP FUARI ULUSAL BASINDA SES GETİRDİ”

10. Çorum Kitap Kültür Günleri Çorum ve bölgenin yanı sıra ulusal basında da yer buldu.

“Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz” sözünü her fırsatta dile getiren Aşgın, Türkiye çapında ses getirecek, bölgenin en büyük kitap fuarı olacak bir fuar için yola çıktıklarını belirterek başladıkları işi hedefin üzerinde bir katılımla nihayetlendirdiklerini ifade etti.

Başkan Aşgın, “10.sunu gerçekleştirdiğimiz Çorum Kitap Kültür Günleri’nde 80 yayın evi, 100 yazar diye hedef koyduk. 83 yayın evi alt markalarıyla birlikte 166 yayın evi ve 100’ün üzerinde yazarın katılımı ile 115 bin kişinin ziyaret ettiği bir kitap fuarını Çorum’da gerçekleştirdik” dedi.

(Haber Merkezi)

